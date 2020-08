"I contagi? Colpa di spiagge e discoteche. Casi meno gravi ma escludo un peggioramento" (Di domenica 30 agosto 2020) “La riapertura delle scuole che in Francia è avvenuta dopo il lockdown ha giocato un ruolo determinante e in questi giorni l’anno scolastico riparte, quindi ci sono vari fattori che differenziano la situazione francese dalla nostra”. Sergio Harari, pneumologo all’Ospedale San Giuseppe MultiMedica di Milano e professore di Clinica medica all’Università di Milano, che in passato ha a lungo lavorato in Francia fa il punto della situazione con il Corriere della Sera. La risalita dei Casi in Europa è dovuta alla ripresa dei viaggi e alle vacanze?«Direi di sì e l’esperienza italiana la dice lunga in questo senso: il fatto che durante le vacanze estive la gente abbia ripreso a viaggiare ha determinato i risultati che stiamo registrando in queste settimane. Quando le persone erano circoscritte nella ... Leggi su huffingtonpost

“La riapertura delle scuole che in Francia è avvenuta dopo il lockdown ha giocato un ruolo determinante e in questi giorni l’anno scolastico riparte, quindi ci sono vari fattori che differenziano la s ...

Camon: «Rispettare le regole e multare chi non lo fa anche se è vip»

Perché la verità non è che facciamo tutto quello che possiamo ma il virus ci surclassa. La verità è che non facciamo niente. Le regole le applichiamo alla carlona. In Francia i contagi salgono vertigi ...

