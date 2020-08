Gara F1 GP Belgio Spa 2020 oggi in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 30 agosto 2020) A Spa-Francorchamps è tutto pronto per il Gran Premio del Belgio, settima Gara del Mondiale 2020 di Formula 1. In terra fiamminga, alle ore 15:10, la classe regina è ancora di scena con la lotta per la vittoria aperta alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e a un super Max Verstappen, ma occhio alle sorprese. Cercheranno di fare il meglio possibile anche le Ferrari di Leclerc e Vettel. La Gara del GP del Belgio verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso Sky Go e Now Tv. La Gara sarà visibile anche in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 19:00. GP Belgio – Domenica 30 agosto (diretta SKY SPORT UNO e SKY ... Leggi su sportface

