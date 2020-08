Bacconi: «Ai Mondiali Gattuso voleva sapere tutto sull’arbitro della partita successiva» (Di domenica 30 agosto 2020) Il Corriere dello Sport intervista Adriano Bacconi. Parla della sua carriera da match analyst e fa anche un riferimento all’allenatore del Napoli, Rino Gattuso. Parlando di ciò che gli chiedeva Lippi durante il Mondiale 2006 vinto dall’Italia, dice: «Mi resta nella memoria Gattuso che dopo la prima vittoria voleva sapere tutto sull’arbitro della gara successiva. L’arbitro? Per me era come un palo sul campo. Ho raccolto un dossier di trenta pagine, l’ho ridotto a una. Ebbene, aveva ragione Gattuso. Lippi prima di ogni partita metteva il report sul piatto dei giocatori. E’ importante sapere dove posizionare l’asticella ... Leggi su ilnapolista

