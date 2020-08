Totti annuncia l'uscita di un docufilm dedicato alla sua carriera: "Spero vi commuova com'è successo a me" (Di sabato 29 agosto 2020) L'ex leggendario capitano della Roma ha annunciato sui suoi social l'uscita di un docufilm dedicato alla sua vita, dentro e fuori il campo da gioco. Leggi su 90min

ilfaroonline : Francesco Totti annuncia il #docufilm sulla sua vita: “Spero vi faccia emozionare” - zazoomblog : Francesco Totti annuncia il documentario sulla sua vita: “Spero vi faccia emozionare” – VIDEO - #Francesco #Totti… - Jurgen__K : Chissà se nei 106 minuti totali, sono riusciti a far vedere tutti i titoli che ha vinto! Si scherza eh!!! - zazoomblog : Totti annuncia il documentario sulla sua storia: «Uscirà il 19 ottobre» – FOTO - #Totti #annuncia #documentario… - sportface2016 : #calcio # #ASRoma, Francesco #Totti annuncia l'imminente uscita del docufilm dedicato alla sua vita -

Ultime Notizie dalla rete : Totti annuncia

"Con tanta emozione ed orgoglio vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia. Vi confesso che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! "Mi chiamo Francesco To ...Francesco Totti, l’annuncio a sorpresa arriva attraverso il suo profilo: i fan esplodono di gioia. Francesco Totti, l’annuncio a sorpresa arriva attraverso il suo profilo: i fan esplodono di gioia all ...