The Hateful Eight: il film che Quentin Tarantino non voleva più fare (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo che il copione di The Hateful Eight trapelò su Internet Tarantino considerò di abbandonare la produzione del film e di scrivere un romanzo con la stessa trama. La produzione di The Hateful Eight sarebbe incominciata nell'estate del 2014, ma dopo che il copione trapelò su Internet nel gennaio dello stesso anno, Quentin Tarantino considerò di abbandonare la produzione del film e rendere pubblico il copione attraverso la stesura di un romanzo. Tuttavia, in aprile, Tarantino tenne una lettura dal vivo della sceneggiatura trapelata all'United Artists Theater nell'Ace Hotel a Los Angeles. Il regista spiegò che avrebbero letto la prima stesura della sceneggiatura e aggiunse anche che, a ... Leggi su movieplayer

