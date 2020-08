Test Sierologici ai Docenti, L’Esortazione del Mondo Dello Spettacolo (Di sabato 29 agosto 2020) Il ritorno in classe è prossimo e già da alcuni giorni è possibile per il personale scolastico sottoporsi ai Test Sierologici. Molte figure del Mondo Dello Spettacolo esortano all’azione. “Qui andiamo a parlare di bambini. Chi si rifiuta è una persona irresponsabile, quindi dico ai professori di non essere irresponsabili e fare il Test“. Queste le parole di Maria Grazia Cucinotta. Anche Simona Ventura si appella al personale scolastico: “Fare il Test sierologico è un dovere e per gli insegnanti dovrebbe essere obbligatorio. Questo permetterebbe di isolare i positivi a casa cercando di non infettare tutti gli altri. Perciò esorto i Docenti a farlo!”. Leggi su youreduaction

CottarelliCPI : Cari insegnanti, fate un lavoro essenziale, siete poco pagati e poco aiutati. Grazie per quello che fate. Ma oggi i… - MIsocialTW : Quest'anno la prima prova è la sicurezza! C’è un test che tutto il personale scolastico può fare. È il test sierolo… - mante : La prossima discussione fra ubriachi che ci attende è quella sui test sierologici per gli insegnanti. Che come è ov… - GioiaLiveIt : #Gioia Test sierologici su prenotazione per il personale delle scuole paritarie e private - FabioCarbone__ : Non è proprio così come lo spiega lei ma... Non voglio far polemiche. Lei ha distrutto in queste poche righe la bio… -