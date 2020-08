Stella Kramrisch, la statua di arenaria in fondo alla pira (Di domenica 30 agosto 2020) L’Avalokitesvara, il bodhisattva della compassione, è di arenaria, alto circa 123 cm, Sarnath V secolo E.V. Snocciolo dati di questo genere e Stella Kramrisch continua ad annuire, non perché abbia 87 anni, ma perché questa roba andrebbe stampata in piccolo. È il 1983. Due gatti abissini gironzolano per la sua casa di Filadelfia, ma io non oso ammettere allergie ai felini o disgusto per il lattiginoso masala chai al cardamomo che mi offre. L’inglese di Stella ha perso la pesantezza … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Stella Kramrisch Stella Kramrisch, la statua di arenaria in fondo alla pira | il manifesto Il Manifesto