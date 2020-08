Scende la pioggia, cadono i ciclisti come birilli: vince Kristoff che conquista la prima maglia gialla (Di sabato 29 agosto 2020) Non era una prima tappa banale quella, con partenza ed arrivo a Nizza, che apriva il Tour de France 2020. Un paio di salite nell’entroterra avrebbero dovuto mettere un po’ di sale sulla corsa. Ci ha pensato invece la pioggia a creare confusione con alcuni corridori che già stasera hanno dovuto abbandonare i sogni di gloria. La discesa della Cote de Rimiez è stato il teatro di una serie di cadute a ripetizione che hanno coinvolto, tra gli altri, Julian Alaphilippe, Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo e Pavel Sivakov. Il russo della Ineos Grenadier è finito a terra due volte giungendo al traguardo con oltre 10 minuti di ritardo. La sua permanenza in gara è fortemente a rischio. Una tregua armata, concordata in corsa, ha poi portato ad una neutralizzazione informale della tappa, non prima di uno ... Leggi su tpi

Meteo. L’estate sta finendo. Per gli amanti dell’estate si appresta ad arrivare la settimana che decreterà la fine della bella stagione in Campania. Una brusca frenata dopo il caldo intenso delle scor ...

Pioggia con rovesci intensi in particolare sull’Alto Lago dove si segnalano frane e smottamenti. La perturbazione atlantica in azione sulla provincia sta mantenendo tutte le attese. Come evolverà la g ...

