Pensione di vecchiaia, come potrebbe aumentare l’età pensionabile dal 2023 (Di sabato 29 agosto 2020) La Pensione di vecchiaia è il trattamento previdenziale cui possono accedere la maggior parte dei lavoratori visto che richiede soltanto 20 anni di contributi versati. In alcuni casi, poi, è possibile accedervi anche con soli 15 anni di contributi grazie ad alcune deroghe alla Legge Fornero. La Pensione anticipata, per chi ha iniziato a lavorare tardi, infatti, rimane una chimera irraggiungibile visto che attualmente richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 1 anno in meno per le donne. Pensione di vecchiaia come cambiano i requisiti nel tempo Anche se la Pensione di vecchiaia appare molto conveniente dal punto di vista del requisito contributivo è necessario prendere in considerazione che la stessa richiede ... Leggi su notizieora

