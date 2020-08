Napoli – Milik, addio imminente: il centravanti sta per accettare la Roma (Di sabato 29 agosto 2020) L’addio era già nell’aria da parecchio tempo, ora però stanno davvero per partire i titoli di coda: Arkadiusz Milik sta per lasciare il Napoli. A scriverlo è La Repubblica secondo cui il centravanti polacco potrebbe a giorni lasciare il ritiro azzurro in quel di Castel di Sangro. Meta? Roma, pochi dubbi ora. Milik sembra ormai … L'articolo Napoli – Milik, addio imminente: il centravanti sta per accettare la Roma Leggi su dailynews24

AlfredoPedulla : #Dzeko-#Juve: la svolta entro 48 ore. Se dice si #Milik-#Roma e #Under-#Napoli - DiMarzio : Dzeko, Milik, Under e Suarez: il punto sul giro di attaccanti che coinvolge tre squadre di #SerieA - forumJuventus : Repubblica: 'Dzeko alla Juve , Milik alla Roma e Under al Napoli: entro il 31 agosto si decide tutto. Ieri il procu… - rossi20_rossi : RT @P_Rocchetti87: In questo momento trattativa ferma tra #Roma #Napoli e #Juventus. Molto, se non tutto, dipende da #Milik... #calciomerca… - CuoreIschitano : Le indiscrezioni vogliono #Dzeko alla Juve, #Milik alla Roma e #Under al Napoli, tutto si deciderà nelle prossime 2… -