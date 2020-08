Napoli, è fatta per il passaggio di Allan all'Everton (Di sabato 29 agosto 2020) Il matrimonio fra Allan e il Napoli è ai titoli di coda. Il centrocampista brasiliano sta infatti per accasarsi all' Everton dell'ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti . Nelle ultime ore è stato infatti ... Leggi su quotidiano

sscnapoli : In occasione della giornata di riposo da parte del Calcio Napoli nel ritiro di Castel di Sangro, la Regione Abruzzo… - sscnapoli : Una famiglia di tifosi del Napoli in vacanza a Pescocostanzo ha smarrito, oggi verso le 13:00, questo bellissimo ca… - sscnapoli : ? 2’ | GOL! Primo gol in azzurro di @victorosimhen9 al primo pallone utile???? ? Napoli - L’Aquila 1-0 ?? #ForzaNapoliSempre - coldblackarrow : obiettivo 4k! Tifosi del Napoli vi invito a seguirci su instagram! team ? arrow [ - glovvyng : e quindi vedere tutte quelle chiese a napoli non mi è servito a un cazzo visto che caro dio io qui sotto sto attrav… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli è Coronavirus a Napoli, contagi post vacanze: impennata a Posillipo Il Mattino Consigliere regionale aggredito: 3 fermi della Polizia

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - "Poche ore fa a Napoli, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli è stato brutalmente picchiato e aggredito mentre insieme ad alcuni attivisti documentava ...

Napoli, consigliere Borrelli filma parcheggiatori: pestato

Cronaca - Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni", ha scritto il suo staff su Facebook. Sulla pagina tre video raccontano i momenti dell'aggressione. Alla fine della diretta il politico è stato av ...

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - "Poche ore fa a Napoli, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli è stato brutalmente picchiato e aggredito mentre insieme ad alcuni attivisti documentava ...Cronaca - Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni", ha scritto il suo staff su Facebook. Sulla pagina tre video raccontano i momenti dell'aggressione. Alla fine della diretta il politico è stato av ...