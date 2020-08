Maltempo a Milano, scoperchiato il tetto di una residenza sanitaria per anziani. Allagati strade e sottopassi (Di sabato 29 agosto 2020) Un violento nubifragio con venti forti si è abbattuto su Milano nella notte causando danni ingenti in diverse zone: scoperchiato il tetto di un residenza sanitaria per gli anziani nell’area nord occidentale, in via Arsia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco. Le piogge hanno allagato strade e sottopassi. Tanti gli alberi abbattuti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

