LIVE – Arsenal-Liverpool 1-1 (5-4), Community Shield 2020 (DIRETTA) (Di sabato 29 agosto 2020) La DIRETTA LIVE di Arsenal-LIVErpool, Community Shield 2020. La sfida che metterà di fronte la vincente del campionato scorso e la squadra che si è aggiudicata la FA Cup assegna il primo trofeo stagionale e c’è grande attesa per capire chi riuscirà ad aggiudicarselo. Favoriti i Reds di Klopp, ma occhio ai Gunners di Arteta che vogliono partite bene. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di sabato 29 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Arsenal: Martinez, Bellerin, David Luiz, Holding, Tierney, Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka, Nketiah, Aubameyang LIVERPOOL: Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, ... Leggi su sportface

mirko_masella : RT @sportli26181512: Arsenal-Liverpool, formazioni ufficiali e risultato in diretta live del Community Shield: Primo appuntamento ufficiale… - UgoBaroni : RT @SkySport: LIVE. Inizia Arsenal-Liverpool, segui qui il Community Shield - UgoBaroni : RT @SkySport: Arsenal-Liverpool, formazioni ufficiali e risultato in diretta live del Community Shield - infoitsport : Arsenal-Liverpool 1-0 LIVE, il risultato in diretta del Community Shield - Kamila123Hanteq : RT @DAZN_IT: Arsenal e Liverpool si giocano il primo trofeo stagionale ?????? Il #CommunityShield è LIVE e in esclusiva su #DAZN https://t.co… -