Lewandowski: “Qualsiasi giocatore con i miei numeri avrebbe vinto il Pallone d’Oro” (Di sabato 29 agosto 2020) Nessuno come Robert Lewandowski in questa stagione. L'attaccante del Bayern Monaco è stato assoluto protagonista con i bavaresi vincendo tutte i trofei possibili e con un ruolo di primaria importanza diventando capocannoniere di tutte le competizioni. Parlando in una lunga intervista al giornale polacco Sportowe Fakty, l'attaccante ha rivelato le sue emozioni per la vittoria della Champions League e anche qualche piccolo rimpianto per la cancellazione del Pallone d'Oro, premio per il migliore giocatore del mondo che quest'anno, per scelta di France Football non verrà assegnato.Lewandowski: la Champions e il Pallone d'Orocaption id="attachment 1011359" align="alignnone" width="592" Lewandowski (getty images)/caption"Ho sempre pensato alla Champions League e alle foto che mi ... Leggi su itasportpress

