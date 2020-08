Il post di Di Maio che fa infuriare il NYT: “È razzista, dovrebbe dimettersi” (Di sabato 29 agosto 2020) Il New York Times dedica un intero articolo a Di Maio e al modo con cui ha scherzato sulla sua abbronzatura. “Negli Stati Uniti c’è chi si è dimesso per aver fatto ironia sul tema del razzismo”. Luigi Di Maio insieme alla famiglia che Bill Cosby ha reso celebre in TV grazie a una nota … L'articolo Il post di Di Maio che fa infuriare il NYT: “È razzista, dovrebbe dimettersi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

