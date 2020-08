Flavio Briatore in Pericolo di Vita? Parla (di nuovo) Elisabetta Gregoraci! (Di sabato 29 agosto 2020) Flavio Briatore, trovato positivo, è davvero in Pericolo di Vita? Elisabetta Gregoraci, rispondendo all’attacco di una fan che l’ha accusata di non curarsi della salute dell’ex marito, fa chiarezza una volta per tutte. Ecco la nuova dichiarazione della showgirl. Altro che prostatite: Flavio Briatore, ricoverato d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano, è stato trovato positivo al Coronavirus! E dire che solo qualche giorno fa, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il “Bria” aveva dichiarato che, se fosse stato positivo, sarebbe stata colpa dei venti che ci sono in Sardegna e non certo del Covid-19. Alla fine però il test del tampone non gli ha lasciato scampo: positivo al Covid-19 ... Leggi su gossipnews.tv

