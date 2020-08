F1, GP Belgio Spa 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Hamilton il più veloce (Di sabato 29 agosto 2020) Lewis Hamilton è il pilota più veloce al termine delle prove libere 3 del Gran Premio del Belgio, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota britannico ferma il cronometro in 1’43″255 e precede Esteban Ocon (Renault) che ottiene il secondo posto. Con il terzo tempo nelle FP3 della mattinata c’è Lando Norris con un’ottima McLaren. Bottas è quinto, Verstappen sesto. E’ ancora una sessione estremamente complicata, invece, per la Ferrari. Prestazioni ancora deludenti per la scuderia di Maranello, con Charles Leclerc che non va oltre il diciassettesimo tempo e con Sebastian Vettel che è addirittura ultimo. Sessione caratterizzata nelle fasi iniziali e finali da una lieve pioggia ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Brutto vedere Ferrari così indietro a Spa. Non mi aspetto miracoli' #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? Si vede la pioggia a Spa I dettagli: - SkySportF1 : .@Charles_Leclerc e #Vettel spiegano Spa alla vigilia del #BelgianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySport : RT @SkySportF1: Ecco LH44! Miglior tempo nelle FP3 Tempi e classifiche I dettagli: - SkySportF1 : Ecco LH44! Miglior tempo nelle FP3 Tempi e classifiche I dettagli: -