È morto Chadwick Boseman, l’attore di “Black Panther” (Di sabato 29 agosto 2020) Aveva 43 anni ed era malato di tumore al colon: era stato il primo supereroe afroamericano protagonista di un film Marvel Leggi su ilpost

LaStampa : Star di «Black Panther» aveva un tumore al colon: ha partecipato a grandi progetti cinematografici tra interventi c… - ilpost : È morto Chadwick Boseman, l’attore di “Black Panther”: aveva 43 anni ed era malato di tumore al colon - tommaso_paparo : RT @Open_gol: L'attore è morto a 42 anni per un cancro al colon - zeusdiodeltuono : ragazzi è morto chadwick boseman, io sono sconvolta. - davids7683 : RT @MegaNerd__: #ChadwickBoseman, l’attore che ha interpretato #BlackPanther nei film #MarvelStudios, è morto all’età di 43 anni dopo una l… -

È morto a 42 anni per un cancro al colon Chadwick Boseman, attore statunitense protagonista nel 2018 di ’Black Panther’ della Marvel. Boseman non aveva parlato in pubblico della sua malattia, diagnost ...Roma, 29 ago. (askanews) – L’attore americano Chadwick Boseman, protagonista del successo planetario dei Marvel Studios “Black Panther”, è morto all’età di 43 anni, dopo una battaglia di quattro anni ...