È Morto Chadwick Boseman, l’attore di Black Panther: aveva 42 anni (Di sabato 29 agosto 2020) Grave lutto nel mondo del cinema: a soli 42 anni è Morto l’attore Chadwick Boseman, protagonista nel film Black Panther. aveva un brutto tumore. Brutte notizie quelle che arrivano dagli Usa, esattamente da Los Angeles. Nelle prime ore del mattino (italiano) è Morto l’attore statunitense Chadwick Boseman. Grande protagonista negli ultimi film riguardanti in supereroi: nell’ottobre del 2014 firmò un contratto con i Marvel Studios per interpretare il supereroe africano Black Panther, che tradotto in italiano vuol dire Pantera Nera. Un’interpretazione per ben sei film che lo fecero conoscere al grande pubblico del cinema. Se ne va ... Leggi su bloglive

