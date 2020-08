Covid, Bassetti sicuro: ‘C’è stata una mutazione del virus’ (Di sabato 29 agosto 2020) Matteo Bassetti ne è convinto e non nasconde le sue certezze. Il coronavirus sarebbe mutato diventando meno aggressivo rispetto ai mesi scorsi. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, raggiunto dalla Adnkronos, giudica positivamente il fatto che attualmente ci siano molti anziani colpiti da Covid che, però, risultano asintomatici. Una circostanza che aumenta l’ottimismo di Bassetti su una rapida sconfitta del virus. Per Matteo Bassetti il coronavirus è mutato “Il fatto che ci siano anziani asintomatici nelle Rsa è una buona cosa. Noi a Genova avevamo già visto a giugno e luglio persone nelle residenze positive ma con pochi sintomi”. Matteo Bassetti commenta così gli ultimi dati sulla ... Leggi su newspad

"Altro che il privilegiato Briatore. Questo signore ha fatto dal 2 giugno al 20 giugno 60.000 tamponi con 3 contagiati. Lo dice anche Ricolfi: il modello italiano è fallimentare. Siamo il quarto paese ...Una ricerca dell’Università La Sapienza, pubblicato sulla rivista scientifica Metabolism Clinical and Experimental, su pazienti in terapia intensiva per Covid-19 suggerisce una correlazione fra chi ha ...