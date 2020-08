Città Spettacolo, Gabbani abbraccia Benevento con il suo Inedito acustico (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Non un semplice concerto, ma uno Spettacolo vero e proprio. Francesco Gabbani non delude e abbraccia il pubblico di Benevento, nella quinta serata di Città Spettacolo, con il suo ‘Inedito acustico’. Uno show con protagonista la musica ma non solo. Un viaggio tra teatro, canzoni e aneddoti: Gabbani parla del suo percorso artistico e si esibisce in un’inedita versione di narratore, oltre che di musicista che, coadiuvato dalla voce della coscienza (interpretata da David De Filippi), racconta la storia dell’amico Fritz, suo alter ego, da cui ha tratto ispirazione per le sue composizioni. Il cantautore toscano suona per quasi due ore e incanta il pubblico ... Leggi su anteprima24

