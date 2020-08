Ciclista investito all'incrocio. 'È troppo pericoloso quel punto, servirebbe un semaforo' (Di sabato 29 agosto 2020) Un Ciclista È stato investito da un autocarro nel pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, in piazza Statuto a Torino, verso le 15. L'urto si È verificato all'incrocio: l'autocarro Nissan proveniva da ... Leggi su torinotoday

sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Torino, ciclista investito in piazza Statuto da un camion - quotidianopiem : Torino, ciclista investito in piazza Statuto da un camion - solops : Torino, ciclista investito in piazza Statuto da un camion - ottochannel : VIDEO - Ciclista salernitano investito e ucciso a Paestum - darkshad0w : @c_appendino Purtroppo le ciclabili sono progettate da incompetenti che non hanno idea del concetto di circolazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclista investito Maria Teresa Ruta, “grave il fratello ciclista investito da un’auto” Il Fatto Quotidiano Paestum, noto pittore di Salerno investito e ucciso da un’auto: l’uomo era in bici. Alla guida donna di Eboli

Un ciclista di 67 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. Il tragico incidente è avvenuto a Capaccio Paestum, dove ha trovato la morte Pietro Turco, un pittore molto noto, reside ...

Torino, ciclista investito in piazza Statuto da un camion

Incidente stradale questo pomeriggio, sabato 29, a Torino: intorno alle 15 un ciclista è stato investito da un camion in piazza Statuto. Il camion, che arrivava da via Cibrario, quando ha svoltato a ...

Un ciclista di 67 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. Il tragico incidente è avvenuto a Capaccio Paestum, dove ha trovato la morte Pietro Turco, un pittore molto noto, reside ...Incidente stradale questo pomeriggio, sabato 29, a Torino: intorno alle 15 un ciclista è stato investito da un camion in piazza Statuto. Il camion, che arrivava da via Cibrario, quando ha svoltato a ...