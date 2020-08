Ciclismo, comunicato Quickstep: “Dalla tasca di Evenepoel estratta una bottiglietta” (Di sabato 29 agosto 2020) “Vorremmo chiarire che siamo stati contattati da CADF all’inizio di questa settimana per discutere l’incidente che ha causato la caduta di Remco Evenepoel al Giro di Lombardia all’inizio di questo mese. Come già affermato pubblicamente, l’oggetto che è stato catturato mentre veniva tolto dalle tasche di Remco era una bottiglietta contenente prodotti nutrizionali ed è stato rimosso per aiutarlo ad essere più comodamente posizionato dal personale medico sulla barella“. Questo il comunicato del team Deceuninck-Quickstep, che esprime la propria posizione in merito all’oggetto misterioso che Davide Bramati, direttore tecnico del team, ha estratto dalla tasca del 20enne belga in seguito all’incidente. “Lo abbiamo ribadito a CADF e ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo, il comunicato della #deceuninckquickstep in merito all'oggetto estratto dalla tasca di #Evenepoel dopo l… - IlPedaleRosa : Comunicato Stampa F.C.I. VCO, Elisa Longo Borghini vince ancora il tricolore crono: - CentotrentunoC : CICLISMO ?? Dopo il ritiro al Lombardia Fabio #Aru ha deciso di rinunciare anche al Campionato Italiano, vinto dal… - sportface2016 : #ciclismo, Larry #Warbasse è risultato positivo al #COVID19: lui ed altri membri del team #AG2R non prenderanno par… -