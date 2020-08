Barcellona, Messi si gioca la carta Coronavirus: niente tampone, così non potrà allenarsi (Di sabato 29 agosto 2020) Leo Messi sempre più lontano dal Barcellona, almeno nelle intenzioni. Se infatti sul piano pratico, serve sciogliere l’importante nodo burocratico legato alla clausola che gli permetterà o meno di liberarsi a zero, sul piano teorico Messi sta già pensando ad una stagione nella quale non giocherà in maglia blaugrana. Lunedì potrebbe addirittura non presentarsi agli allenamenti con il resto della squadra. La prova del 9 potrebbe avvenire già domani, domenica, quando il Barcellona effettuerà i tamponi. Secondo l’emittente RAC1, la ‘Pulce’ potrebbe non presentarsi al momento dei test, non ottenenedo così l’idoneità ad allenarsi con la squadra. Se ciò dovesse accadere, sarebbe una mossa importante che ... Leggi su sportfair

