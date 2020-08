Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 12:30 (Di venerdì 28 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2020 ORE 12.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE CON VEICOLO IN FIAMME SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRE NOVA E IL CASELLO Roma SUD IN DIREZIONE SAN CESAREO TRAFFICO BLOCCATO. CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE DAL RACCORDO ANULARE. TUTTI I MEZZI DI SOCCORSO SI TROVANO SUL LUOGO DELL’INCIDENTE PER CHI È DIRETTO SULLA #A1 IN DIREZIONE #NAPOLI SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA #A24 OPPURE ENTRARE SULLA DIRAMAZIONE UTILIZZADO L’IMMISSIONE DI #TORRENOVA. PER IL TRAFFICO FERROVIARIO SULL’ ALTA VELOCITA’ Roma-FIRENZE CIRCOLazioNE RALLENTATA PER INTERVENTO AUTORITA’ GIUDIZIARIA, RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I ... Leggi su romadailynews

