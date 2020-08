Trovate ossa | erano in due trolley che galleggiavano nel fiume (Di venerdì 28 agosto 2020) Scoperta raccapricciante: Trovate ossa chiuse all’interno di due trolley che galleggiavano in un fiume. La polizia apre subito una indagine. La polizia ha avviato un’indagine dopo che sono state Trovate ossa all’interno di due trolley che galleggiava in un fiume. La scoperta risale a giovedì 27 agosto 2020. A compierla due uomini nella regione del … L'articolo Trovate ossa erano in due trolley che galleggiavano nel fiume è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Trovate ossa Scavi a Palazzo Saglio a Pavia, trovate ossa umane di cent'anni fa La Provincia Pavese Si amputa una mano usando la motosega: riattaccata dopo cinque ore di intervento

I denti dell’attrezzo avevano trinciato tendini, vasi, muscoli e ossa. Il primario: «A distanza di 4 giorni dall’operazione la mano è calda» LIVORNO. «La motosega aveva trinciato i tendini, i vasi sa ...

CREMA - GIALLO VERGONZANA: ''TROVATO OSSO UMANO''

Sarebbe stata rinvenuta una clavicola tra le ossa bruciate nell'auto di Sabrina Beccalli, mamma cremasca di 39 anni scomparsa a Ferragosto da Vergonzana di Crema(CR). "Ho fotografato i resti trovati n ...

