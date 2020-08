“Tornare a scuola è sicuro, rischi quasi nulli per i bambini”. Lo dice uno studio britannico (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – Tornare a scuola è sicuro, per bambini e ragazzi: il rischio di un contagio grave di coronavirus infatti è “raro”, mentre quello di morire di Covid-19 è “infinitamente raro”. A rivelarlo uno studio britannico sulla ripresa delle lezioni in aula dopo i mesi di lockdown. La ricerca – pubblicata sul prestigioso British Medical Journal (Bmj) -, è la più ampia realizzata finora al mondo in materia e spiega perché il pericolo di un ricovero in ospedale per gli studenti si debba ritenere “minimo”. Il Regno Unito, lo ricordiamo, è il Paese europeo con il più alto numero di vittime da Covid-19 (oltre 41 mila). “rischio di ricovero per Covid-19 è statisticamente ... Leggi su ilprimatonazionale

NicolaPorro : Spero che il ministro #Azzolina possa leggere la lettera di queste due alunne. Vale sicuramente di più del gran cao… - matteosalvinimi : Il governo non scherzi con i bimbi e con la democrazia. I nostri figli devono tornare a scuola e gli Italiani devon… - Ettore_Rosato : Sempre di buonsenso le proposte della ministra @elenabonetti. I nostri bambini devono tornare in sicurezza a scuola… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Scuola, i primi banchi monoposto consegnati a Codogno: 'Ricominciamo da qui per tornare alla normalità': 'Le aule forse s… - ClaraMutsc : RT @lucianoghelfi: Non c’e pace per la #scuola che tenta di ripartire dopo il #covid. Dopo il caos su #banchi, #mascherine, #trasporti e #t… -

