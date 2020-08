Tim-Cdp: via libera del governo al progetto strategico per una rete unica (Di venerdì 28 agosto 2020) Vertice con Conte, molti ministri e i rappresentanti della maggioranza per procedere verso la società unica. Accordo di coinvestimento tra Tim e Tiscali La rete unica per portare internet super veloce in tutta Italia si farà. Il via libera del governo all’alleanza tra Tim, Cdp e Open Fiber è arrivato ieri nel corso di un vertice a Palazzo Chigi convocato dal presidente del Consiglio. Presenti oltre Giuseppe Conte, anche i ministri coinvolti nel dossier e i capi delegazione dei partiti. L’intesa è stata raggiunta in maniera unanime tra le varie componenti della maggioranza. ”È il primo passo di un percorso verso una società delle reti e delle tecnologie a governance pubblica”, ha commentato Stefano Patuanelli. Il monitoraggio ... Leggi su zon

PaolaPisano_Min : Con l’avvio del dialogo tra TIM e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) si apre una strada che ci auguriamo porti alla co… - fattoquotidiano : FIBRA Il progetto Fibercop – una nuova società della rete – va avanti nelle modalità desiderate dall’ex monopolista… - wireditalia : Via libera del governo al progetto di integrazione tra Tim e Cassa depositi e prestiti. Anche Tiscali investe nel p… - the_fourty : RT @GuidoCrosetto: Non ho ancora capito se l’operazione TIM/fibra/CDP sarà la madre di tutte le “Alitalia” oppure la madre di tutte le “Eni… - RoccoTerlizzi : RT @Digital_Day: La società per la rete unica nasce all'insegna del rame -