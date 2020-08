Remy volta pagina, il Benevento è un ricordo: firma e annuncio (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Loic Remy volta definitivamente pagina. L’attaccante francese sarebbe potuto essere il primo colpo di mercato del Benevento dopo la promozione in serie A e invece le visite mediche hanno stoppato i piani di Pasquale Foggia. Appurata l’impossibilità di ottenere l’idoneità sportiva in Italia, l’ex giocatore del Lille si è guardato intorno e oggi ha trovato ufficialmente una nuova squadra. La carriera del 33enne proseguirà infatti in Turchia, nelle fila del Çaikur Rizespor. La società ha ufficializzato e presentato Remy, il quale ha firmato un contratto di due anni con opzione per una terza stagione. L'articolo Remy ... Leggi su anteprima24

Marco Bezzecchi vince per la prima volta in carriera nella Moto2. Il pilota di casa Sky Racing Team VR46 si è imposto nel GP di Stiria, sesto round della stagione. La seconda prova del campionato sul ...

La Moto2 al Red Bull Ring riparte da Sam Lowes. Il pilota britannico brilla nella prima sessione di prove libere del GP di Stiria, con un crono ad appena un decimo dal record in pole di Remy Gardner d ...

