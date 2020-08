R.D. Congo, Onu: “Il governo difenda il premio nobel Mukwege da minacce” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA – La Repubblica democratica del Congo indaghi sulle minacce di morte ricevute dal ginecologo e attivista Denis Mukwege, vincitore del premio Nobel per la pace nel 2018. A richiederlo e’ l’alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, che ha definito Mukwege un “vero eroe, coraggioso, determinato ed estremamente efficace“. Leggi su dire

Roma, 28 ago 17:00 - (Agenzia Nova) - Congo-Kinshasa: Bachelet (Onu) sollecita indagini su minacce di morte contro Nobel per la pace Mukwege - L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti uman ...Ginevra, 28 ago 13:58 - (Agenzia Nova) - Mukwege, fondatore e responsabile dell'ospedale Panzi a Bukavu, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2018 per il suo lavoro svolto nell'aiutare migliaia di ...