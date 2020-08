Nuovo focolaio in una Rsa di Milano: contagiati 21 ospiti e 1 operatore sanitario (Di venerdì 28 agosto 2020) Tra i contagiati anche un operatore sanitario della struttura. La metà delle persone risultate infette è stata ricoverata in ospedale, in reparti Covid Leggi su corriere

repubblica : Milano, nuovo focolaio di Coronavirus in una Rsa: 22 positivi alla Quarenghi - HuffPostItalia : Nuovo focolaio di Covid tra anziani di Rsa: sono 22 i positivi alla Quarenghi di Milano - fanpage : Nuovo focolaio tra i dipendenti del Bilionaire: - mimmogammella2 : RT @laGigogin: Ma allora non avete capito un cazzo. 'Milano, nuovo focolaio di Coronavirus in una Rsa: 22 positivi alla Quarenghi' https:… - Phil_di_Fer : RT @laGigogin: Ma allora non avete capito un cazzo. 'Milano, nuovo focolaio di Coronavirus in una Rsa: 22 positivi alla Quarenghi' https:… -