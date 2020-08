Napoli, entrambe le amichevoli a Castel di Sangro finiscono 10-0: fischi per Arkadiusz Milik (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella giornata di oggi il Napoli è stato impegnati nel triangolare con L’Aquila e il Castel di Sangro. Calcio d’inizio alle ore 17:30 per la prima gara che è stata tra Castel di Sangro e L’Aquila, terminata 0-12. Nel secondo match gli azzurri hanno affrontato la squadra sconfitta nella prima gara, vincendo per 10-0. Stesso risultato contro L’Aquila, con tanto di tripletta di Victor Osimhen nei primi 8 minuti. Nella prima partita del triangolare, Arkadiusz Milik è stato sostituito al 30′ da Fernando Llorente. Per il polacco sono piovuti diversi fischi da parte dei tifosi azzurri, che non hanno gradito la prestazione del calciatore che ha segnato comunque 2 goal, divorandosene però almeno 3. La ... Leggi su calciomercato.napoli

