Napoli, 11-0 contro L’Aquila a Castel Di Sangro: tripletta di Osimhen (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo la vittoria per 10-0 contro il Castel Di Sangro, il Napoli chiude il triangolare in Abruzzo vincendo 11-0 contro L’Aquila, squadra di eccellenza. Osimhen va subito in gol dopo appena due minuti, poi raddoppia dopo un solo giro d’orologio. Il tris dell’attaccante nigeriano arriva dopo 8′ minuti e un inizio scoppiettante. tripletta anche per Insegni, doppietta per Mertens e Lozano con il gol di Ghoulam. Inizia così la stagione del Napoli nel ritiro abruzzese, con 21 gol fatti e zero subiti. 2’ GOL!Primo gol in azzurro di @victorOsimhen9 al primo pallone utile Napoli – L’Aquila 1-0 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli ... Leggi su alfredopedulla

