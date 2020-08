Maltempo, codice giallo per temporali forti e piogge (Di venerdì 28 agosto 2020) Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo . Leggi su lagazzettadelserchio

gaiaitaliacom : Maltempo, codice giallo per temporali forti e piogge per sabato 29 agosto - firenzenewsgaia : Maltempo, codice giallo per temporali forti e piogge per sabato 29 agosto - gaiaitaliacomlo : Maltempo, codice giallo per temporali forti e piogge per sabato 29 agosto - GiornaleBarga : Maltempo, c’è il codice giallo per temporali e piogge (sabato 29 agosto) - Iw1prt_Alberto : RT @ProtCivileRT: #ProtCivTos #Maltempo, #codicegiallo per #temporali forti e #piogge domani, sabato #29agosto ?? -