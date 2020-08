L’elisir di lunga vita per cani (che avremo anche noi) (Di venerdì 28 agosto 2020) Invecchiano come i loro padroni, con gli stessi acciacchi e malattie. Per questo è nato negli Stati Uniti il Dog Aging Project. Obiettivo: studiare come renderli più molto longevi. E poi utilizzare scoperte, farmaci e terapie sugli esseri umani.Ce li portiamo a casa che hanno pochi mesi, un groviglio euforico di zampe scoordinate e di code sempre in movimento. In una manciata di anni ce li ritroviamo con il muso imbiancato e i passi rallentati dall'artrosi. Un invecchiamento oltraggiosamente veloce per chi possiede un amico a quattro zampe, che dopo 12-15 anni ci lascia così, perché sì.Ma proprio la senescenza accelerata dei cani si sta rivelando, per la scienza, un'ottima occasione per studiare i processi di invecchiamento «in diretta» e tentare di prolungare non solo la loro aspettativa di ... Leggi su panorama

