In coma etilico a 14 anni dopo la festa con gli amici | codice rosso all’ospedale

Una notte frenetica con gli amici, i superalcolici in quantità e l'ambulanza alle 2 di notte. La giovane ragazza è stata trasportata in ospedale già in coma etilico con livelli di alcol nel sangue da record. Un'intossicazione etilica che è costata molto ad una quattrordicenne che si trovava ad una festa di amici.

La giovane ragazza è stata trasportata in ospedale già in coma etilico con livelli di alcol nel sangue da record. Un’intossicazione etilica che è costata molto ad una quattrordicenne che si trovava ad ...

Un’intossicazione etilica con livelli di alcol nel sangue davvero da record. La protagonista, purtroppo, è una quattordicenne. E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Desio, dov’è tuttora ...

