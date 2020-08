Highlights Lione-Dijon 4-1, Ligue 1 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Gli Highlights di Lione-Dijon 4-1, match valevole per la seconda giornata della Ligue 1 2020/2021. Vittoria in rimonta per i recenti semifinalisti di Champions, guidati da Memphis Depay che con un tripletta agevolata da due rigori ha regalato a Garcia i primi tre punti del nuovo campionato. Gli ospiti erano passati in vantaggio in avvio con Scheidler, ma sul finire del primo tempo il Lione ha ribaltato tutto con tre gol in sette minuti. LA CRONACA Leggi su sportface

