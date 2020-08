Games with Gold settembre 2020: i giochi gratuiti per Xbox (Di venerdì 28 agosto 2020) Microsoft ha svelato i titoli in promozione per i Games with Gold di settembre 2020 giocabili gratuitamente dagli abbonati Xbox Live Gold Per il mese di settembre, i membri di Xbox Live Gold riceveranno quattro nuovi giochi gratuiti. Due su Xbox One e due su Xbox 360, è possibile giocare entrambi i titoli Xbox 360 su Xbox One. Tom Clancy’s The Division (One), dall’1 al 30 settembre de Blob 2 (360/One), dall’1 al 15 settembre The Book of Unwritten Tales 2 (One), dal 16 settembre al 15 Ottobre Armed and Dangerous (360/One), dal 16 al ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Games with Gold settembre 2020: i giochi gratuiti per Xbox #GamesWithGold #tuttotek - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Games with Gold: The Division e de Blob 2 fra i titoli di Settembre - badtasteit : #Xbox e Games with Gold: annunciati i giochi di settembre 2020 - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Microsoft ha presentato ufficialmente la line-up dei giochi offerti a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold nel corso del mese… - IGNitalia : Microsoft ha presentato ufficialmente la line-up dei giochi offerti a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold nel corso… -