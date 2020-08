Francia, contagi da record e Macron avverte: “Non escludo nuovo lockdown” (Di venerdì 28 agosto 2020) Sale la preoccupazione in Francia, dove il Coronavirus non rallenta e anzi trova nuovi picchi di contagio: oltre 7000 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un dato che ha portato il presidente Emmanuel Macron ha lanciare un chiaro monito. “Non avrei imparato nulla da questi mesi se dicessi che escludo a priori un nuovo lockdown – ha detto ai giornalisti che avanzavano l’ipotesi di una nuova chiusura – Noi ad ogni modo ci predisponiamo per impedirlo ed evitarlo in tutti i modi.” In Francia situazione fuori controllo: oltre 7 mila nuovi contagi, è record Leggi su sportface

