Formula 1, Verstappen: “Macchina ben guidabile, buon avvio ma è solo venerdì” (Di venerdì 28 agosto 2020) “La macchina sembra essere molto ben guidabile, ma è solo venerdì. È un buon avvio di weekend, dobbiamo lavorare ma sono abbastanza contento. A ogni modo, non mi aspetto di lottare per la pole position domani“. Lo ha detto Max Verstappen al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio in cui l’olandese ha ottenuto il tempo più veloce: “Ovviamente la macchina non è mai perfetta al venerdì – sottolinea il pilota della Red Bull ai microfoni di Sky Sport – dobbiamo trovare qualcosa in cui migliorare in ottica qualifica. La Mercedes ha faticato un po’ nel bilanciamento, ma sono certo che saranno più forti domani“. Leggi su sportface

