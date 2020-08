Fed, obiettivo di inflazione una strategia del passato, ora si cambia (Di venerdì 28 agosto 2020) La Fed modifica la propria strategia, nell’incontro di ieri Powell mette in campo una politica di recupero Ieri la conferenza annuale di Jackson Hole della Federal Reserve è stata un po’ diversa rispetto gli ultimi 40 anni. Un incontro virtuale dei principali banchieri centrale ha definito delle nuove linee guida, è stata definita da Powell … Leggi su periodicodaily

Tutto cambi perché nulla cambi. C'è un che di gattopardesco nel Jerome Powell che ieri, in videoconferenza, ha aperto le danze del simposio di Jackson Hole. Il presidente della Federal Reserve ha indi ...Roma, 28 ago 09:57 - (Agenzia Nova) - "Al contrario, - aggiunge - Powell dice che la politica monetaria resterà espansiva quando l'economia si riprenderà anche se l'inflazione supererà il 2 per, e per ...