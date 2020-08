**Coronavirus: a messa da Requiem in Duomo per vittime, atteso Mattarella** (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Alla messa da Requiem che si terrà al Duomo di Milano il prossimo 4 settembre in memoria delle vittime del Covid19 è atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo fa sapere la Scala di Milano. Orchestra e Coro del Teatro alla Scala saranno il 4 settembre nel Duomo di Milano, il 7 nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo e il 9 nel Duomo Vecchio di Brescia con Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Francesco Meli e René Pape. E sarà il Maestro Riccardo Chailly a dirigere. "La serata del 4, a cui è atteso il Presidente della Repubblica insieme all'Arcivescovo Mario Delpini e al Sindaco Giuseppe Sala, sarà trasmessa in diretta ... Leggi su iltempo

La riunione in videoconferenza sara' dedicata a sviluppare una cornice di riferimento comune per scuole sicure in tempo di Covid-19 in cui verranno discusse le azioni messe in atto per garantire ai ...

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - La lunga quarantena imposta dal Coronavirus ha avuto come effetto anche il fiorire di iniziative per offrire online le meraviglie d' Italia dell' arte e del paesaggio impossibi ...

