Capelli, le protagoniste di «The New Mutants» ispirano i tagli post vacanze (Di venerdì 28 agosto 2020) Mentre i vostri capelli stressati da sole e salsedine gridano aiuto e voi prendete appuntamento dal coiffeur cercando al contempo e affannosamente su Instagram la tendenza capelli di stagione su cui puntare, tenete d’occhio queste tre attrici Gen Z, in assoluto la generazione di riferimento per beautyhaolic di ogni età: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams e Blu Hunt. Più che altro le loro teste super cool, sia nel film che le vede protagoniste, The New Mutants, il cinecomic Marvel appartenente alla saga degli X-Men, al cinema dal 28 agosto, che nella vita reale (seguitele su Instagram, meglio ancora su TikTok, se ancora non ne siete follower). https://www.youtube.com/watch?v=X5ElWxt7BRs Leggi su vanityfair

Tutto ciò che vogliamo al ritorno dalle vacanze? Un'inspo per cambiare testa e partire con la chioma giusta. Anche se non siete appassionate della saga degli X-Men, non perdetevi il nuovo film della s ...

