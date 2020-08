Boris Pahor: lo scrittore modello di “dignità e libertà” (Di venerdì 28 agosto 2020) Boris Pahor è un insegnante e scrittore di origine slovena, con cittadinanza italiana. Inoltre, la terra di origine dell’ autore diviene il soggetto di vita dello stesso. Pahor, rappresenta il riferimento letterario e sociale, di giovani studiosi sloveni, poiché sostiene gli ideali di libertà e dignità dell’ individuo. A fronte di ciò, l’ autore pone … Leggi su periodicodaily

Lo scrittore sloveno festeggia oggi l’eccezionale traguardo, in uscita un libro inedito in Italia, “Oscuramento”, pubblicato dalla Nave di Teseo TRIESTE «Buongiorno professore, come sta?». «Ah, lei m ...L’autore di “Piazza Oberdan” ha compiuto 107 anni e, proprio in questo luogo, il Comitato pace convivenza e solidarietà Danilo Dolci ha deciso di organizzare un sit-in per festeggiarne il compleanno.