Aule “di sdoppiamento” e l’aiuto di insegnanti in pensione: così un liceo milanese tenta la riapertura completa “per evitare la didattica a distanza” (Di venerdì 28 agosto 2020) insegnanti in pensione ed ex alunni per garantire a tutti gli studenti la didattica in presenza. Il liceo Scientifico Bottoni di Milano ha scelto questa strada in vista della riapertura a settembre. “Una soluzione temporanea per poter partire con tutti i ragazzi a scuola” spiega la dirigente scolastica Giovanna Mezzanotte che ha stipulato una convenzione con l’associazione. Non Uno di Meno. “Non si sostituiscono agli insegnanti – racconta la dirigente sottolineando il problema strutturale della carenza di organico della scuola – ma svolgeranno attività parallele con gruppi di studenti di classi diverse che, a turno, lasceranno la propria aula per facilitare il distanziamento”. L’obiettivo è tenere tutti a scuola evitando di ... Leggi su ilfattoquotidiano

