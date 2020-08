Allarme “docenti fragili”, più di 200mila insegnanti chiedono di non ritornare a scuola (Di venerdì 28 agosto 2020) In vista dell’inizio dell’anno scolastico, agli ormai noti problemi sulla riapertura in sicurezza delle scuole si aggiunge il caso dei cosiddetti “docenti fragili”. Secondo le stime fornite dalle Regioni sarebbero più di 200mila i docenti che avrebbero chiesto di non tornare in classe il 14 settembre. Chi sono i “docenti fragili” Si tratta di insegnanti che per patologie pregresse, disabilità o semplicemente per età (più di 55 anni) sarebbero più a rischio di contrarre il Coronavirus. Le motivazioni sono fra le più disparate, dalla semplice asma o allergia, a chi piuttosto sta completando cicli di chemioterapia. Attualmente il campanello d’Allarme sui “docenti fragili” è suonato in Campania, Liguria e Veneto. Tali ragioni ... Leggi su notizieora

