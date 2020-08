A Biasca Ambrì battuto 4-1 dal Davos (Di venerdì 28 agosto 2020) I leventinesi, con quattro stranieri in pista e con Zwerger all'esordio, sono stati battuti dai grigionesi Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : A Biasca Ambrì battuto 4-1 dal Davos #ambrì #biasca #davos #hcap - HcapLive : Secondo tempo al via a Biasca. Davos avanti 1-0 nei confronti dell’Ambri Piotta in virtù della rete di Palushaj #HCAP - HcapLive : Tutto pronto a Biasca. Tra pochi attimi il primo ingaggio della sfida amichevole tra Ambri Piotta e Davos #HCAP - HSHScom : Ancora disponibili alcuni biglietti per Ambrì-Davos, mascherine obbligatorie a Biasca - - HSHScom : Al via lunedì la prevendita per l’amichevole di Biasca tra Ambrì Piotta e Davos - -

