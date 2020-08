Tutto è in alto mare e l’Azzolina fa il predicozzo ai ragazzi: «A scuola distanziatevi e fate i bravi» (Di giovedì 27 agosto 2020) scuola, l’Azzolina conferma: si riapre il 14 settembre: la conferma arriva dalla ministra in collegamento streaming con Giffoni. Da dove l‘Azzolina fa la maestrina asserendo che per riaprire bastano 3 cose: distanze, mascherine, igienizzazione. Ma dopo mesi di summit, dibattito, polemiche e caos, davvero può bastare dire questo? Ma tant’è: la ministra Azzolina nella bufera prova a difendersi come può. E così, dal pulpito del festival di Giffoni, in collegamento streaming con i giurati della kermesse, dichiara: «Proprio ieri ho partecipato ad una riunione del Forum degli Studenti e delle Consulte. Seguendo le indicazioni che arrivano dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, sono state individuate tre regole in un’ottica di responsabilità: distanziamento sociale, uso della mascherina e ... Leggi su secoloditalia

