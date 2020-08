Steve Ray Vaughan: il fuoco si è spento (Di giovedì 27 agosto 2020) “Steve Ray Vaughan è morto! Jim ci sei? Mi ascolti?” – “Si Jimi scusa sono qui e sono sconvolto in parte?” – “Che vuol dire in parte? Debosciato di un irlandese” – “Beh! Jimi lo sapevamo, un altro fratello sta tornando a casa, i dei del blues hanno già stabilito la cerimonia. Però c’è qualcosa che non torna” “Che vuoi dire Jim?” – “come è morto?” Steve Ray Vaughan è morto “Il chitarrista blues, originario del Texas Steve Ray Vaughan è morto. Si stava trasferendo in elicottero dal Wisconsin direzione Chicago. Aveva appena terminato un concerto insieme ad illustri colleghi come: B.B.King, Clapton, suo fratello Jimmie ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

MusicaInTweet : Lanciato dal promotore che lanciò Steve Ray Vaughan, un Bluesman di tutto rispetto: Gary Clark Jr. - Bright Lights… - sixbladeknife57 : Accendo le candele. Un po’ di Steve Ray Vaughan. E poi sono tutti cazzi tuoi. - Agora_Ray : RT @jose_simao: Steve Bannon e Eduardo Bolsonaro: BANNON e BANANNON! @thide_souza -

Ultime Notizie dalla rete : Steve Ray In memoria di Stevie Ray Vaughan, il guitar hero del blues Notizie Musica McLaren pronta a riportare in F1 lo storico marchio Gulf Oil

L'azienda di Woking ha svolto una sessione fotografica in una stazione di servizio con Norris e Zak Brown, per un imminente storico ritorno del marchio petrolifero in F1. La McLaren sta per riportare ...

L'azienda di Woking ha svolto una sessione fotografica in una stazione di servizio con Norris e Zak Brown, per un imminente storico ritorno del marchio petrolifero in F1. La McLaren sta per riportare ...