Si masturba in treno davanti a un bambino di 5 anni: fermato un marocchino (Di giovedì 27 agosto 2020) Francesca Galici È stato fermato in flagranza di reato il marocchino che si masturbava a bordo di un treno regionale Ferrara-Ravenna davanti a un bimbo di 5 anni Come sempre più spesso si legge nelle cronache locali, i treni regionali sono diventati una delle nuove frontiere del degrado sociale e culturale del nostro Paese, dove anche un viaggio in treno può trasformarsi in un incubo, com'è accaduto a un bambino a bordo del treno regionale Ferrara-Ravenna a causa di un immigrato marocchino che è stato poi fermato per atti osceni in luogo pubblico. nodo 1529885 Alle prime ore del pomeriggio di mercoledì 26 agosto, un cittadino ... Leggi su ilgiornale

